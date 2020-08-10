Устоит ли в Беларуси диктатура Лукашенко?

9 августа Светлана Тихановская выиграла выборы президента Беларуси. Победителем 10 августа нагло объявлен правящий страной 26 лет Александр Лукашенко, якобы получивший больше 80% голосов.

Массовые уличные выступления в Минске после ночных столкновений с силами МВД, видимо, подавлены. Есть тяжело раненые. По стране арестовано более 3000 человек. Если не будет, например, новой акции протеста и мощной забастовки, Лукашенко усидит, если не на штыках, то на дубинках ОМОНа.

Узурпатор начнет свой шестой срок фальшивого президентства уже в роли диктатора. Европа журит Лукашенко. Союз диктаторов: Си Цзиньпин и Путин поздравили Лукашенко. Будут вялые протесты Евросоюза, в расчете Европы на то, что слабый Лукашенко повернется к ней, и будут расчеты Путина, что ослабленный Лукашенко пойдет на уступки Кремлю.

Как бы дело не повернулось, для Путина это очевидный пример возможности силового удержания власти. А еще произошел приятный для Кремля перевод стрелок в роли "последнего диктатора Европы" теперь снова все же Александр Лукашенко.

Итоги выборов и политического противостояния в Беларуси обсуждают Дмитрий Навоша, Юрий Дракохруст и другие

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 августа в 19:05