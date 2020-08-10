Светлана Тихановская несколько часов не выходит на связь

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Euroradio со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.

По ее словам, смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки. В объединенном штабе оппозиции до сих пор не знают, где она.



Ранее сообщалось, что Тихановская беспрепятственно покинула здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), где она провела около трех часов. «Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный вход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении, идет речь», — сказала Красулина.