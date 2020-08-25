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Лицом к событию. Что делать без Навального

Лицом к событию. Что делать без Навального
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Лицом к событию. Что делать без Навального

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Да, он должен встать на ноги. Но надо отдавать себе отчет, это может произойти не скоро. Можно ли выполнять повестку Навального - без Навального? В чем ее суть? Какова роль личности в оппозиционной истории? Сумеют ли коллеги Навального компенсировать его временное отсутствие в российской политической жизни? В гостях политик Владимир Милов и политолог Глеб Павловский.

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