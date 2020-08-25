Время Свободы: Из-за Навального Меркель не хочет иметь дело с Путиным

Лечащие врачи Алексея Навального в Германии официально подтвердили, что политик был отравлен***Оппозиция в Грузии заявила о готовности защищать голоса избирателей, которые будут поданы на парламентских выборах 31 октября*** Исполнилось 90 лет со дня рождения Георгия Данелия