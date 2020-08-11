В ходе протестов в Минске пропали и пострадали несколько журналистов

В Белоруссии во время массовых протестов после президентских выборов несколько журналистов, в том числе и российских, перестали выходить на связь.

Так, уже больше суток нет связи с журналистом "Медузы" Максимом Солоповым. Он был задержан в Минске вечером в воскресенье и, по словам коллег, сильно избит. Где он находится сейчас неизвестно. Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский предполагает, что Солопов в СИЗО в Жодино. Информации от правоохранительных органов Белоруссии о Солопове нет.

Также с вечера понедельника пропала связь с фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" Ильёй Питалевым. Минувшей ночью был задержан главный редактор белорусского издания "Наша Нива" Егор Мартинович. Он успел отправить коллегам сигнал SOS. После этого связь с ним пропала.

В понедельник корреспондент "Нашей нивы" Наталья Лубневская, освещавшая протесты в Минске, была ранена резиновой пулей в колено. Журналистку пришлось госпитализировать.

"МБХ медиа" сообщает, что пострадал корреспондент издания Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната.

Задержанные в Минске в воскресенье российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Освободить задержанных в Минске российских журналистов, включая Солопова, потребовали: "Ведомости", "Коммерсантъ"и РБК, Совет по правам человека при президенте России, ЛДПР, Союз журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "непропорциональными" действия белорусских властей в отношении журналистов.

Акции протеста после президентских выборов в Белоруссии продолжились вторую ночь подряд. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с милицией. Власти официально подтвердили гибель одного из участников протестов в Минске.