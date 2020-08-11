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В России впервые с 23 апреля меньше 5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 4 945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые с 23 апреля суточный прирост новых заболевших опустился ниже пяти тысяч. 130 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 - умерли. Выздоровели шесть с половиной тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число зараженных в России приближается к 900 тысячам. Умерли с начала пандемии более 15 тысяч заболевших.

Больше всего новых случаев заражения, по прежнему, выявлено в Москве - 694, 14 пациентов умерли.

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