Словакия высылает троих сотрудников российской дипмиссии

Словакия выслала троих сотрудников посольства России. Об этом заявил представитель словацкого МИД. Имена россиян не разглашаются. По данным словацких СМИ, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием и совершением преступления на территории другого государства-члена НАТО. Дипломаты должны покинуть Словакию до 13 августа.
Словацкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что россиян заподозрили в причастности к убийству в прошлом году в Германии выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый, как утверждается, под вымышленным именем Роман Давыдов, получил визу в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге и по ней въехал в Евросоюз.
МИД России ситуацию не прокомментировал, но заявил о зеркальном ответе по отношению к Братиславе.
Госдепартамент США приветствовал решение властей Словакии выслать сотрудников российской дипмиссии.
- Зелимхан Хангошвили – бывший чеченский полевой командир. 15 августа 2019 года его зателили в Берлине. Предполагаемый убийца арестован. По данным журналистов, его настоящее имя – Вадим Красиков и ранее он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
- В конце июня стало известно, что в расследовании об убийстве Хангошвили фигурирует ещё один подозреваемый - Роман Д. По данным Bellingcat, это Роман Давыдов. Расследователи уверены, что его имя и данные выдуманы.
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