Словакия высылает троих сотрудников российской дипмиссии

Словакия выслала троих сотрудников посольства России. Об этом заявил представитель словацкого МИД. Имена россиян не разглашаются. По данным словацких СМИ, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием и совершением преступления на территории другого государства-члена НАТО. Дипломаты должны покинуть Словакию до 13 августа.

Словацкие СМИ со ссылкой на источники пишут, что россиян заподозрили в причастности к убийству в прошлом году в Германии выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый, как утверждается, под вымышленным именем Роман Давыдов, получил визу в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге и по ней въехал в Евросоюз.

МИД России ситуацию не прокомментировал, но заявил о зеркальном ответе по отношению к Братиславе.

Госдепартамент США приветствовал решение властей Словакии выслать сотрудников российской дипмиссии.