Светлана Тихановская призвала белорусов прекратить протесты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Первым его опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Жёлтые сливы".
"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – прочитала Тихановская текст обращения.
На записи нельзя различить время суток, так как окна за спиной Тихановской закрыты шторами. Источник "Медиазоны" в окружении политика говорит, что запись была сделана накануне в Минске. Он уверен, что обращение было записано под давлением. Такой же диван, как на записи, есть в кабинете Центризбиркома страны, где Тихановская была накануне.
О том, что Светлана Тихановская находится в Литве, во вторник утром сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Позже в видеообращении, опубликованном в канале арестованного мужа, Тихановская заявила, что уехала к детям. "Многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят", – сказала она, заявив, что сделала свой выбор в пользу своих детей.
- Вчера Светлана Тихановская подала жалобу на результаты президентских выборов 9 августа в ЦИК Белоруссии. Она провела в здании ЦИК три часа. По информации штаба кандидата, на неё оказывалось давление, было заявлено о недопустимости "действий и заявлений, ведущих к массовым беспорядкам".
- На президентских выборах в Белоруссии 9 августа, по официальным данным, Тихановская набрала 10,09 процента, действующий президент Александр Лукашенко 80,08 процента. Итоговая явка избирателей составила 84,17 процента. Оппозиция оспаривает эти данные.
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