Соратница Тихановской: её обращение было записано под давлением

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова на пресс-конференции в Минске 11 августа высказала предположение, что Тихановская записала видеообращение с призывом к гражданам отказаться от акций протеста под давлением представителей силовых структур.

Тихановская в ночь на вторник покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Она опубликовала видео, в котором говорит, что сделала сложный выбор и уехала из страны, где идут протесты против официальных итогов президентских выборов, ради детей. Позднее в интернете появилось ещё одно видео с Тихановской, в котором она зачитывает распечатанный текст с призывом к гражданам Белоруссии воздержаться от уличных акций протеста.

По словам Марии Колесниковой, второе обращение, по всей вероятности, записано в здании Центризбиркома Белоруссии, где Тихановская была накануне, и, по всей видимости, подверглась давлению представителей силовых структур. Колесникова рассказала, что Тихановская в понедельник поехала в ЦИК подавать жалобу на официальные итоги выборов, согласно которым победил действующий президент Александо Лукашенко. Как утверждает Колесникова, Тихановскую пригласили в кабинет главы ЦИК Лидии Ермошиной, однако сама Ермошина его покинула, оставив Тихановскую наедине с "двумя высокопоставленными представителями силовых структур". Их разговор продолжался 3 часа, причём в какой-то момент в кабинет заходили люди с видеоаппаратурой. Колесникова заключает, что обращение Тихановской было записано именно в кабинете Ермошиной и стало результатом давления или угроз.

В ЦИК Белоруссии утверждения Колесниковой пока не комментировали.

Муж Светланы Тихановской сейчас находится в СИЗО по обвинению в подготовке беспорядков. Её дети находятся за границей.

Ранее журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание на сходство интерьера помещения, в котором записано видео с Тихановской, и кабинета Ермошиной.

Колесникова подчеркнула, что сама она остаётся в Белоруссии. Она сказала, что понимает мотивы Тихановской и не осуждает её. Штаб кандидата продолжает работу. В ЦИК Белоруссии во вторник подтвердили, что жалоба Тихановской принята к рассмотрению.

О том, что Тихановская находится в Литве, первым утром во вторник сообщил глава МИД Литвы Линус Линкявичус. На пресс-конференции во вторник он сказал, что Тихановская получит литовскую визу сроком на год. Вместе с кандидатом в Литву выехала её помощница Мария Мороз, которая ранее была задержана белорусской милицией.