Камала Харрис станет вице-президентом США в случае победы Байдена

Сенатор от Калифорнии, Камала Харрис станет первой женщиной, представляющей цветное население США, которая будет номинирована на пост вице-президента США от одной из двух главных политических партий.

В прошлом году, когда попытки Харрис добиться выдвижения на номинацию кандидатом на пост президента США от демократов завершились для неё неудачно, многие коллеги по партии никак не думали, что она предпримет ещё одну попытку добиться прихода в Белый дом, пишет "Нью-Йорк Таймс". То, что Байден выбрал её своим политическим партнёром, может означать, что она станет через четыре года или восемь лет фактическим лидером Демократической партии, отмечает газета.

Камале Харрис 55 лет. Она привносит в кампанию Байдена гораздо больше темперамента и энергии, отмечают наблюдатели, добавляя, что её личные способности и профессиональные качества послужат для многих вдохновляющим примером.