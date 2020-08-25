Время Свободы: "Нужны переговоры, иначе мы в бездну упадем"

Руководитель штаба Навального в Томске Ксения Фадеева – о том, кто может быть заказчиком отравления основателя ФБК*** Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич допрошена в Следственном комитете Беларуси по делу о создании Координационного совета оппозиции*** Для чего собирался «экстренный» пленум ЦК Трудовой партии Кореи?