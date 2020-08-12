В России почтят память погибших 20 лет назад моряков АПЛ "Курск"

20 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка "Курск". Все 118 человек экипажа, находившихся на борту, погибли.

Cегодня в Санкт-Петербурге, где на Серафимовском кладбище захоронены 32 погибших моряка, состоится траурный митинг и возложение венков к мемориалу погибшего экипажа подводной лодки.

В Николо-Богоявленском морском соборе Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа подлодки, пройдет служба с поминовением погибших подводников.

Церемонии памяти пройдут в Мурманске и в гарнизоне Видяево. Там дислоцировался "Курск" и оттуда отправился в последний поход.

Памятные мероприятия состоятся в городах базирования российского Военно-морского флота Балтийске, Владивостоке, Североморске, а также в Воронеже и Курске, где похоронены моряки "Курска".

Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, АПЛ "Курск" погибла из-за взрыва торпеды во время подготовки к учебной атаке. На борту находились 118 моряков. 21 августа спасателям удалось вскрыть люк. Спустя год подводную лодку подняли на поверхность. Следствие установило, что взрыв произошел в торпедном отсеке из-за утечки перекиси водорода из микротрещины в корпусе одной из торпед. После взрыва остались в живых 23 моряка. Они отступили в девятый отсек, где умерли спустя сутки.

Президента России Владимира Путина до сих пор критикуют за отказ прервать отпуск сразу после аварии, когда судьба экипажа еще была неясна, а также за его произнесенную с улыбкой фразу "Она утонула" в ответ на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга: "Что случилось с подводной лодкой?"



