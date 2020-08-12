Координаторов "Открытки" подозревают в массовых беспорядках в Минске

Координатора правозащитной организации «Открытая Россия» Игоря Рогова, задержанного в Минске, отпустили. Об этом сообщила РБК координатор "Открытки" Татьяна Усманова.



По словам правозащитницы, единственным условием освобождения Рогова было его мгновенное возвращение из Белоруссии. По другому задержанному координатору "Открытой России" Артёму Важенкову пока нет никакой информации, добавила Усманова.



В посольстве России в Белоруссии подтвердили информацию об освобождении Рогова. По Важенкову, как сообщил представитель посольства, вопрос решается.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанные во время протестов в Минске координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

Важенков и Рогов отправились в Минск наблюдать за выборами президента, которые состоялись 9 августа. О пропаже своих координаторов "Открытая Россия" сообщила накануне. Позже государственное белорусское агентство БелТА показало видео названное "Задержание провокаторов", на котором несколько задержанных мужчин лежат на земле, один стоит на коленях. "Открытая Россия" сообщила, что на видео пропавшие координаторы.

Протесты против результатов выборов президента продолжаются в Белоруссии с 9 августа. За два дня протестов задержано более 5 тысяч человек, в том числе несколько российских журналистов. Их отпустили только после вмешательства МИД России. Власти Белоруссии завели более 20 уголовных дел о массовых беспорядках. Минздрав сообщил о более 200 пострадавших в уличных столкновениях, которые находятся в больницах.