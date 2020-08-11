Война в белорусских городах. Акции против Лукашенко продолжаются

Ситуация в Беларуси представляет сейчас что-то среднее между военным положением и гражданской войной, ночные кадры с улиц Минска и других городов страны всё больше напоминают хронику военных действий. Всю минувшую ночь в столице и других городах Беларуси проходили стычки между протестующими и силовиками. Официально подтверждена смерть одного из протестующих.

Первоначально противники Лукашенко планировали выйти в Минске снова к стеле Победы на проспекте Победителей, на то самое место, где произошли основные события в день выборов 9 июня. Однако уже в середине дня стало ясно, что силовые структуры перекрывают все доступы к стеле, все станции метро в центре города были закрыты, и примерно в шесть часов вечера в оппозиционных телеграмм-каналов появилось сообщение об изменении плана: "Собираемся у ближайших станций метро и наибольших площадей поблизости с вашим домом. Ровно в 20.00 начинаем движение группами в центр города".



Так и происходило. Начиная с восьми часов, в самых разных микрорайонах Минска стали собираться люди и группами по несколько сотен человек двигаться в сторону центра.

В этот момент около стелы силовики нападали на любую компанию, где оказывалось более 10–20 людей. При этом сразу сбивали с ног. Более того, проверяли сумочки у женщин и рюкзаки у всех прохожих, у многих забирали и просматривали мобильные телефоны.

Широкое распространение получило видео (им поделился в твиттере Навальный), когда ОМОН выскакивает из автобуса к компании молодых людей – там было человек 10, они сразу сцепили руки, чтобы не отдавать своих соратников. Омоновцы в ответ просто стали жестоко дубинками бить людей до того момента, пока те не стали падать или разбегаться.

Одновременно силовики стали атаковать колонны людей, которые из микрорайонов направились в центр Минска. Поскольку нередко в этих колоннах люди только начинали собираться и их было не слишком много, то силовикам удавалось их разгонять или задерживать.

Однако ближе к 10-11 часам вечера в разных местах города протестующим удалось собрать довольно крупные силы, и они стали сопротивляться силовикам. Как минимум в нескольких местах города люди перекрывали улицы и строили импровизированные баррикады. Всего в разных местах города в акциях сопротивления принимали участие десятки тысяч человек – намного больше, чем в ночь после выборов.

В отличие от 9 августа, когда применение резиновых пуль и светошумовых гранат стало шоком для всей Беларуси, то во время событий минувшей ночи это стало уже обычным явлением. Силовики начинали стрелять фактически сразу же после появления на месте событий.

ОМОНовцы выстрелом резиновой пули ранили корреспондентку газеты "Наша Нива" – при этом, как утверждают очевидцы, стреляли намеренно именно в журналистку. Вечером главный редактор этого популярного издания Егор Мартинович успел послать смску "SOS" – потом стало известно, что его задержали. Всего на сегодняшний день задержано около 10 журналистов.

В районе проспекта Пушкина, где проходили наиболее жёсткие столкновения, выстрелы звучали не только на самом проспекте, но и во дворах, где ОМОНовцы догоняли протестующих. Стреляли даже по окнам. Журналистка телеканала Белсат Екатерина Андреева укрылась в одной из квартир, и вела оттуда репортаж, лёжа на полу.

Именно в том районе была зафиксирована первая официально подтверждённая смерть. Как утверждает МВД, мужчина собирался бросить взрывное вещество в сторону милиции, и оно взорвалось у него в руках. Однако далеко не все верят в официальную версию, учитывая, что светошумовые гранаты уже не раз попадали в людей и приносили им тяжёлые ранения. Многие считают, что мужчина погиб именно в результате попадания такой гранаты.

На улице Сурганова силовики использовали довольно подлую тактику – люди, перекрывшие улицу, пропустили машины скорой помощи. Но из их окон выбросили пакеты со слезоточивым газом. Протестующие разбежались, однако через некоторое время, после того как газ рассеялся, снова вернулись к баррикадам. Около двух часов ночи силовики штурмовали эти баррикады, используя автозаки и водомёты.



Если в первый день протестов жесткие действия ОМОНа стали для белорусов шоком, то сегодня многие протестующие оказались более подготовленными. В одном месте демонстранты бросали "коктейли Молотова" в ОМОН, в другом люди стреляли в ряды милиции фейерверками.

Протесты проходят во всех крупных городах Беларуси, с разным успехом. Где-то силовикам удаётся разогнать протестующих, а там, где численное превосходство и решительность оказывалось на стороне противников власти, силовики ведут себя более осторожно.

Стоит также отметить, что протесты в Беларуси являются действительно стихийными, народными, не имеют каких-то руководителей и очевидных лидеров. Находясь на улицах, я наблюдал, как люди обмениваются информацией (в Беларуси уже два дня отключен Интернет), советуются, на месте решают, куда идти и что делать.

Утром 11 августа стало известно, что кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала в Литву. 10 августа Тихановская вместе с представителями единого штаба пошла в ЦИК с жалобой на нарушения во время выборов. Жалоба зарегистрирована, сообщил по окончании встречи адвокат Виктора Бабарико Максим Знак. Тихановская, которая, согласно данным ЦИК, получила около 10 процентов голосов, заявила, что она победила на президентских выборах.

Тихановская и ее соратники вошли в ЦИК около 16 часов. Через три часа Максим Знак и его соратники покинули ЦИК. По его словам, "представители госорганов" проводят беседу с Тихановской, на которой больше никто не присутствует. Тихоновская после выхода из ЦИКа сказала журналистам только одну фразу "я приняла решение", и больше не отвечала на звонки. Утром министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter, что Тихановская в Литве.

Днем 11 августа было опубликовано видеообращение Светланы Тихановской

Тем временем в телеграмм-каналах появились призывы сегодня начать в стране всеобщую забастовку, а вечером снова выходить на улицы.