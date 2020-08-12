Минск заявил о задержании "координаторов массовых беспорядков"

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Минске "координаторов массовых беспорядков". Один из задержанных — житель Минска, по версии милиции, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда координировал протесты.

Он, как передаёт БелТА, управлял действиями трех подчиненных, которые , как утверждается, "в свою очередь руководили сотнями".

МВД Белоруссии также объявило о задержании человека, который раздавал деньги участникам протестов. В ведомстве заявили, что у него в рюкзаке "было обнаружено более десяти тысяч долларов", которые предназначались участникам массовых беспорядков.

При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, говорится в заявлении МВД.

Накануне ведомство сообщило о задержании "провокаторов беспорядков", в том числе двоих россиян – координаторов "Открытой России" Игоря Рогова и Артёма Важенкова. Позже Следственный комитет Белоруссии завёл на них дело об участии в массовых беспорядках. В «Открытой России» заявляют, что Важенков и Рогов приезжали на выборы в качестве наблюдателей. Их поездка в Белоруссию не скрывалась.