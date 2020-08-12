Обвинённый в организации беспорядков в Минске оказался продавцом машин

Обвинённый в координации массовых беспорядков в Минске гражданин Белоруссии оказался продавцом подержанных автомобилей. Деньги при себе у него после закрытой сделки. Об этом пишут “Открытые медиа”, — пообщавшиеся с женой задержанного.

Видео задержания 36-летнего Михаила Симакова появилось утром в провластном белорусском телеграм-канале «Жёлтые сливы». Утверждается, что при себе задержанный имел около 10 тысяч долларов наличными. Он сказал сотруднику милиции, что эту сумму "скопил". Позднее государственное белорусское агентство БелТА назвало задержанного “координатором массовых беспорядков”.

Жена задержанного Екатерина утверждает, что Симаков был задержан у подъезда собственного дома, куда возвращался с деловой встречи. Она говорит, что найденные у него деньги получены за продажу машины. В Минске при этом действительно зарегистрирован индивидуальный предприниматель Михаил Симаков, который занимается продажей подержанных автомобилей, — отмечает “Открытые медиа”.

В Белоруссии несколько дней продолжаются массовые протесты, вызванные непризнанием оппозицией результатов президентских выборов. За три дня милиция задержала около шести тысяч человек, 250 оказались в больницах, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В стране на два дня отключался интернет (официально власти отрицают, что выключали его). Все оппозиционные кандидаты обратились в ЦИК с требованием аннулировать итоги голосования.