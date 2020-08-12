Видеоблогер из Петербурга арестован по обвинению в получении гостайны

Суд в Москве арестовал по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне видеоблогера из Санкт-Петербурга Андрея Пыжа, известного как Андрей МШ. У него больше 780 тысяч подписчиков в ютьюбе. Об аресте сообщает издание “Открытые медиа”. Блогера в СИЗО "Лефортово" обнаружила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

35-летний Пыж специализируется на съёмке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных. В своих сюжетах он забирался в недостроенную в 90-е годы Горьковскую атомную станцию теплоснабжения, в служебные тоннели в московском и петербургском метро, в законсервированный тоннель метро в Днепре, в Чернобыльскую зону и на другие объекты, многие из них закрыты для посещения. В 2019 году он, судя по блогу, залез на действующую радиолокационную станцию Днестр-М в Мурманской области, входящую в систему предупреждения о ракетном нападении России.

Все материалы дела засекречены, что вменяется Пыжу в вину — не сообщается. С ним работает адвокат по назначению, давший подписку о неразглашении. Он утверждает, что дело не связано с видеоблогом Пыжа. По словам Литвинович, адвокат даже не сообщил близким блогера, где тот находится.

Уголовное дело было возбуждено 5 августа, тогда же его друзья сообщили о его исчезновении. Задержан он был в Москве. За несколько дней до этого Пыж вернулся из Белоруссии, где сплавлялся по реке.

После ареста журналиста Ивана Сафронова многие публицисты и эксперты отмечали, что российские дела о государственной тайне практически не подлежат контролю общества. Они засекречены, следствие по ним — тоже, дела рассматриваются в закрытом режиме.

С 1997 года только по статье о госизмене были осуждены минимум 89 человек, из которых каждый четвёртый не имел допуска к гостайне", — говорилось в 2018 году в докладе правозащитного объединения "Команда 29". С тех пор таких дел стало больше.