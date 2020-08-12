В Минске 250 женщин выстроились в цепь в поддержку протестующих

В Минске 12 августа 250 женщин в белых одеждах и с цветами в руках выстроились в цепь в поддержку пострадавших от действий милиции участников протестов.

"Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов! Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны", - говорили участницы акции. Проезжающие машины сигналили им в знак солидарности.

Цепь из людей растянулась от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели, пишет Tut.by.

Милиция потребовала прекратить несанкционированную акцию и разойтись. Её участницы возложили цветы и стали расходиться, заложив руки за голову, сообщает издание.

Позже в соцсетях появились сообщения, что участницы акции идут по проспекту, где к ним присоединяются другие женщины.

Во время акций протеста в Белоруссии, начавшихся 9 августа, после выборов президента пострадали более 500 человек. ОМОН и внутренние войска использовали против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты, водомёты, въезжали в толпу на автозаках. Задержаны более пяти тысяч человек. Многих при задержании избивали дубинками. Сотни пострадавших госпитализированы, официально сообщалось об одном погибшем участнике протестов.

МВД Белоруссии в среду сообщило о возбуждении 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции, передаёт ТАСС.