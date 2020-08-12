Третья ночь протестов в Беларуси: особая жестокость силовиков

Всеобщая забастовка, к которой призывали белорусские активисты в социальных сетях, не состоялась, а вечером 11 августа на улицы вышло несколько меньше людей, чем днем ранее, – центр Минска фактически перекрыт, протест переместился на окраины города, где протестующих задерживали и избивали с особой жестокостью.

11 августа телеграм-каналы, в которых происходит координация действий протестующих, призвали начать бессрочную забастовку. И несколько предприятий откликнулись на этот призыв. На Минском электротехническом заводе имени Козлова в центральном сквере на территории завода собралось человек 200. Директор предприятия вышел к митингующим и призывал всех вернуться на рабочие места. Выступление директора шло минут 40, после чего большинство вернулось в цеха. Несколько десятков людей пришли к зданию завода поддержать забастовщиков, но сразу же приехал ОМОН и разогнал собравшихся.

На многих предприятиях, которые упоминались в СМИ как объявившие забастовку, действительно прошли митинги или встречи с руководством, на одном заводе начальство даже поддержало петицию работников о фальсификации выборов. Но об успехе идеи общенациональной забастовки говорить не приходится. Крупнейшие белорусские заводы не остановили работу.

Вечером на улицы Минска и других белорусских городов снова вернулись протестующие. Однако на этот раз их было очевидно меньше, чем день назад. Силовые структуры вели себя ещё более жестоко. Сначала они разогнали и задержали тех людей, которые принесли цветы на место гибели 10 августа одного из протестующих. Потом они стали без разбора задерживать прохожих по всему городу.

Силовики направляли все свои силы в те места, где была максимальная концентрация демонстрантов. Разогнав толпу в одном месте, они отправлялись в другое, однако в это же время протестующие собирались в третьем. На этот раз ОМОН задерживал людей практически без разбора.

Ночью основные очаги сопротивления были разогнаны, силовики преследовали оставшихся на улицах людей, которые пытались скрываться во дворах. Людей вытаскивали прямо из автомобилей и отправляли в автозаки. По улицам медленно курсировали микроавтобусы без номерных знаков с бойцами ОМОНа внутри. Во дворах протестующих избивали люди в штатском. С балконов жилых домов силовикам кричали “Позор”, получая в ответ выстрелы резиновыми пулями.

Бойцы били резиновыми дубинками по машинам, разбивая стёкла, фары, зеркала. Фактически Минск вечером находится в режиме чрезвычайного положения.

В минских больницах находится уже более 200 человек, пострадавших от действий силовых структур. У одного окровавлено лицо – резиновая пуля попала в район глаза. Другой пострадавший ехал на машине и снимал происходящее на телефон – его вытащили из салона и жестко избили. У третьего – вырван кусок кожи, перелом височно-нижнечелюстной кости, черепно-мозговая травма.

“Стратегия властей в применении силы не имеет ничего общего с масштабами и характером протеста, – считает белорусский политолог Андрей Поротников, руководитель проекта Belarus security blog. – Это целенаправленная кампания по запугиванию населения. Ведь если перед властью стояла задача только контролировать ситуацию – тогда не нужно было применять силу. Даже в белорусской провинции сила применяется жестоко, непонятно, демонстративно только по одной причине: власти пытаются запугать население”.

Поротников отмечает особую жесткость, с которой действуют силовики. "Конечно, они чувствуют себя безнаказанными, потому что имеют особый статус в системе. Нет ни одного примера уголовного или даже дисциплинарного преследования омоновца – даже не за политику, а за поведение по отношению к обычным людям. Но преднамеренная демонстративная жестокость – это элемент тактики, она направлена на то, чтобы сломить волю к сопротивлению. Они считают, что чем жестче поведение, чем более устрашающая картинка – тем быстрее все остановится", – сказал Поротников Радио Свобода.