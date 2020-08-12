Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Мир

Третья ночь протестов в Беларуси: особая жестокость силовиков

Участники протеста в Минске

Всеобщая забастовка, к которой призывали белорусские активисты в социальных сетях, не состоялась, а вечером 11 августа на улицы вышло несколько меньше людей, чем днем ранее, – центр Минска фактически перекрыт, протест переместился на окраины города, где протестующих задерживали и избивали с особой жестокостью.

11 августа телеграм-каналы, в которых происходит координация действий протестующих, призвали начать бессрочную забастовку. И несколько предприятий откликнулись на этот призыв. На Минском электротехническом заводе имени Козлова в центральном сквере на территории завода собралось человек 200. Директор предприятия вышел к митингующим и призывал всех вернуться на рабочие места. Выступление директора шло минут 40, после чего большинство вернулось в цеха. Несколько десятков людей пришли к зданию завода поддержать забастовщиков, но сразу же приехал ОМОН и разогнал собравшихся.

На многих предприятиях, которые упоминались в СМИ как объявившие забастовку, действительно прошли митинги или встречи с руководством, на одном заводе начальство даже поддержало петицию работников о фальсификации выборов. Но об успехе идеи общенациональной забастовки говорить не приходится. Крупнейшие белорусские заводы не остановили работу.

Вечером на улицы Минска и других белорусских городов снова вернулись протестующие. Однако на этот раз их было очевидно меньше, чем день назад. Силовые структуры вели себя ещё более жестоко. Сначала они разогнали и задержали тех людей, которые принесли цветы на место гибели 10 августа одного из протестующих. Потом они стали без разбора задерживать прохожих по всему городу.

Задержание протестующего, Минск, 12 августа
Задержание протестующего, Минск, 12 августа

Силовики направляли все свои силы в те места, где была максимальная концентрация демонстрантов. Разогнав толпу в одном месте, они отправлялись в другое, однако в это же время протестующие собирались в третьем. На этот раз ОМОН задерживал людей практически без разбора.

Задержания в Минске
Задержания в Минске

Ночью основные очаги сопротивления были разогнаны, силовики преследовали оставшихся на улицах людей, которые пытались скрываться во дворах. Людей вытаскивали прямо из автомобилей и отправляли в автозаки. По улицам медленно курсировали микроавтобусы без номерных знаков с бойцами ОМОНа внутри. Во дворах протестующих избивали люди в штатском. С балконов жилых домов силовикам кричали “Позор”, получая в ответ выстрелы резиновыми пулями.

Бойцы били резиновыми дубинками по машинам, разбивая стёкла, фары, зеркала. Фактически Минск вечером находится в режиме чрезвычайного положения.

В минских больницах находится уже более 200 человек, пострадавших от действий силовых структур. У одного окровавлено лицо – резиновая пуля попала в район глаза. Другой пострадавший ехал на машине и снимал происходящее на телефон – его вытащили из салона и жестко избили. У третьего – вырван кусок кожи, перелом височно-нижнечелюстной кости, черепно-мозговая травма.

“Стратегия властей в применении силы не имеет ничего общего с масштабами и характером протеста, – считает белорусский политолог Андрей Поротников, руководитель проекта Belarus security blog. – Это целенаправленная кампания по запугиванию населения. Ведь если перед властью стояла задача только контролировать ситуацию – тогда не нужно было применять силу. Даже в белорусской провинции сила применяется жестоко, непонятно, демонстративно только по одной причине: власти пытаются запугать население”.

Поротников отмечает особую жесткость, с которой действуют силовики. "Конечно, они чувствуют себя безнаказанными, потому что имеют особый статус в системе. Нет ни одного примера уголовного или даже дисциплинарного преследования омоновца – даже не за политику, а за поведение по отношению к обычным людям. Но преднамеренная демонстративная жестокость – это элемент тактики, она направлена на то, чтобы сломить волю к сопротивлению. Они считают, что чем жестче поведение, чем более устрашающая картинка – тем быстрее все остановится", – сказал Поротников Радио Свобода.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG