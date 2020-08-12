Десятки граждан России собрались на акцию протеста в столице Таджикистана

Десятки граждан России собрались у посольства страны в Душанбе и потребовали вывезти их из Таджикистана. Они утверждают, что уже несколько месяцев ждут возможности покинуть страну. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.

Число собравшихся превышало 50 человек. Сотрудники охраны попытались разогнать толпу, однако собравшиеся настояли на встрече с дипломатами. Им удалось добиться, чтобы к ним вышел консул.

Международное авиасообщение России с Таджикистаном, как и с другими странами, было прекращено из-за коронавируса 27 марта. Исключение составляли редкие и платные вывозные рейсы. С конца марта сотни россиян застряли в Таджикистане, тысячи граждан Таджикистана – в России.

Глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода 27 июля на пресс-конференции рассказал, что Москва сообщила Душанбе о готовности восстановить международные рейсы между двумя странами. Однако этого пока не произошло.