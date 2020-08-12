Украина направила Белоруссии запрос на выдачу задержанных россиян

Генпрокуратура Украины направила в генпрокуратуру Белоруссии запрос на выдачу 28 из 33 россиян, задержанных в конце июля под Минском. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Киев считает, что большая часть россиян принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.

Белорусские власти считают задержанных бойцами частной военной компании Вагнера. Минск заявил, что они приехали для дестабилизации обстановки в республике накануне президентских выборов 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

Российские власти утверждают, что группа следовала транзитом через Минск в другие страны.