Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Украина направила Белоруссии запрос на выдачу задержанных россиян

Задержание россиян в санатории под Минском, 29 июля 2020 года

Генпрокуратура Украины направила в генпрокуратуру Белоруссии запрос на выдачу 28 из 33 россиян, задержанных в конце июля под Минском. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Киев считает, что большая часть россиян принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.

Белорусские власти считают задержанных бойцами частной военной компании Вагнера. Минск заявил, что они приехали для дестабилизации обстановки в республике накануне президентских выборов 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

Российские власти утверждают, что группа следовала транзитом через Минск в другие страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG