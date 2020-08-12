Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у актёра подтвердился инсульт

У актёра Михаила Ефремова, которому ранее стало плохо на заседании суда в Москве, подтвердился диагноз инсульт.

Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев. Он отметил, что получил официальное подтверждение от медиков и добавил, что Ефремов продолжает оставаться в Боткинской больнице.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд отложил судебное заседание на 18 августа в связи с госпитализацией артиста.

Во вторник актёру вызвали в суд скорую помощь и вынесли из здания на носилках. Врачи заподозрили инсульт. До этого адвокат говорил, что у его подзащитного ухудшилось состояние здоровья, и что у Ефремова проблемы с сердцем.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Погиб водитель фургона, в который въехала машина актёра. В момент случившегося артист, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сам Ефремов вину не признаёт, утверждая, что ничего не помнит.