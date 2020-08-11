Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

В Москве актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, из зала суда направили в Боткинскую больницу. Он находится в реанимации. Видео госпитализации публикует "РИА Новости". На кадрах видно, как судебные приставы несут актёра на носилках к машине скорой помощи.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние.

ДТП с участием актёра Михаила Ефремова произошло 8 июня. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм.

Артист находится под домашним арестом. В конце июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

На заседании суда 5 августа Ефремов отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.