Время Свободы: Российский силовой резерв против белорусских учителей

Можно ли верить заявлению минобороны России о полном искоренении дедовщины в армии?***В Крыму введены жесткие ограничения на подачу воды в жилые дома. Что думают об этом правозащитники?*** Михаил Саакашвили вновь объявил, что хочет вернуться в Грузию.Зачем?