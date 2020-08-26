Время Свободы: Российский силовой резерв против белорусских учителей
Можно ли верить заявлению минобороны России о полном искоренении дедовщины в армии?***В Крыму введены жесткие ограничения на подачу воды в жилые дома. Что думают об этом правозащитники?*** Михаил Саакашвили вновь объявил, что хочет вернуться в Грузию.Зачем?
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