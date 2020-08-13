Активист "Открытки" Артём Важенков ждёт допроса в ИВС в Минске

Активист "Открытой России" Артём Важенков, задержанный в Минске 11 августа, находится в изоляторе временного содержания , его ожидает допрос. Эту информацию, ранее опубликованную рядом СМИ, подтвердила в сегодня "Интерфаксу" глава движения Анастасия Буракова.

По её словам, Важенков сильно избит. Еды ему не дают, воды - по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Важенкова после задержания, об этом сообщил адвокат по назначению, которая присутствовала на первом допросе, рассказала Буракова.

По словам Гашинского, Важенкову грозит в Белоруссии до 15 лет лишения свободы по делу о массовых беспорядках.

Во вторник белорусское государственное агентство БелТА опубликовало видео с подписью "Задержание провокаторов", на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Среди задержанных были активисты "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов. Вчера Рогова отпустили и он уехал в Россию.

В "Открытой России" заявили, что Важенков и Рогов приезжали на президентские выборы в качестве наблюдателей.

В Белоруссии продолжаются стихийные акции протеста, которые начались вечером 9 августа, после завершения президентских выборов. Участники протестов считают, что власти сфальсифицировали результаты голосования, по которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок и, по данным ЦИКа, набрал более 80 процентов голосов.

Для разгона демонстрантов власти использовали светошумовые гранаты, резиновые пули, водомёты. В среду МВД страны впервые признало использование летального оружия в Бресте. За дни протестов в Белоруссии были задержаны тысячи людей, в том числе несколько иностранных журналистов. Многих задержанных избивают дубинками. В столкновениях с ОМОНом пострадали не менее 250 активистов.