"Такие же чудовища, как их патрон": очевидцы о действиях МВД и ОМОНа

В Минске продолжаются акции протеста после выборов президента Беларуссии, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. 12 августа 250 женщин в белых одеждах и с цветами в руках выстроились в цепь в поддержку пострадавших от действий милиции участников протестов. "Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов! Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны", – говорили участницы акции.

Проезжающие машины сигналили им в знак солидарности. Милиция потребовала прекратить несанкционированную акцию и разойтись. Её участницы возложили цветы и стали расходиться, заложив руки за голову, сообщает издание.

Во время акций протеста в Белоруссии, начавшихся 9 августа после выборов президента, пострадали более 500 человек. ОМОН и внутренние войска использовали против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты, водомёты, въезжали в толпу на автозаках. 12 августа власти признали, что в Бресте даже были использованы огнестрельное оружие и боевые патроны. Задержаны более пяти тысяч человек. Многих при задержании избивали дубинками. Сотни пострадавших госпитализированы, официально сообщалось об одном погибшем участнике протестов.

Радио Свобода поговорило с пострадавшими от жестких действия ОМОНа и свидетелями насилия над мирными гражданами.

"Они понимают, что уже перешли черту невозврата"

Житель Минска, баптист Сергей Мельянец рассказал, что он приехал в центр города помолиться за мирное развитие конфликта после выборов, но его и двух его братьев схватил и пытал ОМОН. Сергей сейчас на свободе, а его братья находятся в СИЗО города Жодино:

Мы хотели, как христиане, молиться за нашу страну

– Мы с моим старшим братом на машине подъехали ближе к центру Минска. У концертного зала Минска мы поставили машину на стоянке, я сидел в машине, братья стояли недалеко, общались. Мы хотели как верующие люди, как христиане, молиться за нашу страну, за Беларусь, за народ, чтобы ситуация каким-то чудесным образом решилась. Я сидел в машине и писал сообщения, пытался пробиться в церковный чат, чтобы призвать церковь молиться, выйти в центр и встать на колени, чтобы таким образом показать, что мы за мирные перемены, мы за то, чтобы с божьей помощью это все решить. Вижу – бегут человек 30-40 омоновцев, но я был спокоен, потому что я сижу, ничего не делаю, на мне нет никакой протестной символики. И тут они набрасываются на одного из моих братьев, валят его и начинают лупить. Потом они выдергивают меня из машины, я успеваю только схватить свой телефон. Они телефон отбирают, начинают бить меня дубинками по голове, по животу, по спине . Я им кричу, что я не участвую в акциях протеста, я здесь для того, чтобы молиться. Они кричат на меня матом, очень страшные слова, страшные угрозы, и продолжают бить.

ОМОНовец так прямо и сказал: "Я бы вас всех сжег"

Потом мне заломили руки, отволокли в микроавтобус "Фольксваген", и приказали мне лечь на пол. Там на полу уже лежали несколько человек, головой в пол, и меня заставили лечь на человека вторым ярусом. Через какое-то время мы приехали в какой-то закуток, нас пинками и дубинами выгнали из машины и поставили на растяжку, заломили руку, и мы там ждали прибытия автозака, куда нас потом погрузили. Мы минут 15-20, наверное, стояли так на растяжке. В это время омоновцы общались между собой и насмехались над нами, угрожали. Один из них прямо заявил, что если бы был приказ, его воля, он бы нас всех сжег. Он так прямо и сказал: "Я бы вас всех сжег". Потом подъехал автозак, и нас начали дубинками сгонять в автозак.

Наручников на всех не хватало, и они взяли строительные стяжки

Рядом с нами были как омоновцы, так и милиционеры. ОМОН продолжал угрожать, любое шевеление, шепот – они сразу реагировали. Понятно, что мне было все хуже и хуже (у Сергея больное сердце – Р.С.). Потом они решили заковать каждому руки, но у них наручников на всех на хватало, я так понимаю, поэтому они взяли строительные стяжки, пластмассовые, и начали затягивать ими руки. Когда мне затянули руки, мне стало совсем плохо, и я понял, что я не могу дышать, мне не хватает воздуха, и сердце еще больше разболелось. Я им говорю: "Мне плохо. Что мне делать?" Они испугались, там дежурила "скорая помощь", они срочно вызвали врачей, меня положили на носилки, начали проводить экстренную помощь. Вкололи капельницу, нитроглицерин под язык, еще какие-то лекарства. По мнению врачей, у меня там было предынфарктное состояние. Полчаса меня откачивали. Потом вызвали "скорую", ОМОН не хотел меня отпускать, но они увидели, что мне лучше не становится, и разрешили увезти.

– А сейчас у вас что со здоровьем?

Они с Лукашенко, и они будут с ним до конца

– Сейчас болит тело в тех местах, где били, мышцы болят и сердце, немножко трудно дышать. Потихоньку восстанавливаюсь. Омоновцы ведут себя так жестоко, потому что их настроили против нас. Они сейчас избивают и похищают людей, совершенно не имеющих отношения к протестам, просто прохожих, стоящих на остановках людей. Просто ужас какой-то творится. И они понимают, что уже перешли черту невозврата, что если Лукашенко уйдет от власти, они просто будут преданы суду, будут отвечать перед законом. Я так понимаю, что их это страшит, и они не хотят допустить, чтобы такое произошло. Они с Лукашенко, и они будут с ним до конца. На стороне государства, на стороне Лукашенко сейчас огромные силы, оружие, тюрьмы, люди, которые готовы выполнить любой приказ, а у нас уже есть убитые люди на улицах. И это будет продолжаться дальше и дальше, и просто так это не решить. Я думаю, эту ситуацию можно решить только обращением к богу и молитвой. Должны быть мирные протесты. И если будет возможность, я снова поеду в центр Минска, буду стоять на коленях и молиться, – рассказал Сергей Мельянец.

"Около меня впятером дубинками избили парня"

20-летняя жительница Минска Алеся стала участницей мирных протестов только летом этого года, и жестокость силовиков ее поразила:

Впервые вижу вживую выстрелы и взрывы гранат

– Сначала у нас были мирные цепи солидарности и пикеты в поддержку кандидатов в президенты, сейчас уже начались столкновения. Страшно конечно, но не за себя, а за родителей, которые со ходят со мной, и за окружающих Раньше не видела ничего подобного: впервые вижу вживую, тем более, в Минске, выстрелы и взрывы гранат. Тут всегда было тихо и спокойно, а любые попытки каких-либо акций сразу же подавлялись. Силовики ведут себя очень жестко, никого не жалеют. Прямо около меня впятером дубинками избили молодого парня. Ничего не было такого, за что его можно были избить, да еще и впятером. Просто была пробка, компания парней шла между машинами на другую сторону улицы, а из автозаков в это время выбежали омоновцы. Кто успел убежал, а парня повалили на землю и избили.

Кидают в толпу гранату, вчера избили беременную девушку

Кидают в толпу шумовые и газовые гранаты, избивают жестко и без разбора. Вчера, по рассказам знакомых, избили беременную девушку. Очень много людей хватают в автозаки. Хватали даже тех, кто не участвовал в протестах, а проходил мимо. Они также разбили легковую машину одного из протестующих. Чувства словами не передать: это и страх за людей, которые стоят в непосредственной близости от ОМОНа, и неизвестность, куда упадет следующая граната, и полное непонимание – куда бежать от всего этого, и желание защитить всех людей, желание помочь, успокоить. Все люди помогали друг другу как могли, – рассказала Алеся из Минска.

А потом приехали "скорые помощи", набитые омоновцами

Белорусский музыкант, основатель рок-группы "Сузорье" 66-летний Андрей Козловский живет в центре Минска. Он был в эпицентре событий, когда ОМОН разгонял людей слезоточивым газом, отравился им сам. Он полагает, что в ближайшее время протесты не закончатся – у людей слишком сильна ненависть к действиям Александра Лукашенко и к подчиняющимся ему силовым структурам:

Гранаты попали даже в окно жилого дома, а потом приехали "скорые помощи", набитые омоновцами

– Я живу возле универсама "Рига", в соседнем доме. Выйдя в магазин, я увидел, что вокруг "Риги" было около полутора тысяч человек. Молодежь активно строила баррикады. Потом понаехали силовики, и начался активный разгон всего этого дела. Со стороны площади Бангалор высунулся этот "Тигр", из которого начали швырять гранаты, во все стороны. Они попали даже в окно жилого дома. А потом откуда-то приехали "скорые помощи", набитые омоновцами. Это безобразие. Извините, когда транспорт, который пропускают по первому требованию, едет с опознавательными огнями "скорой помощи", а оттуда выгружается ментовня – это не лезет вообще ни в какие ворота.

Это дерьмо закуплено режимом за наши же деньги

Больше всего меня взбесило, что эта вся современная техника, швыряние гранат, слезоточивого газа, все очень дальнобойное, качественное, европейское дерьмо закуплено режимом за наши же деньги, чтобы против нас устроить боевые действия. За мои деньги меня травят газом и глушат гранатами возле моего дома. Они просто не люди. Вот десятилетие вседозволенности, столетие культа жестокости превратило их в чудовищ. Они такие же чудовища, как и их главный патрон. Он, может, и был неплохим парнем у себя на деревне в свое время, но сейчас это чудовище.

–​ Что будет дальше с Белоруссией?

Такой массовой ненависти к Лукашенко еще не было

– Я надеюсь, что все закончится хорошо. Такой массовой ненависти к Лукашенко, которая есть сейчас среди граждан нашей страны, еще не было, и это сыграет, я думаю, определяющую роль. В любом случае всем понятно, что нас крепко обманули. Это не то, что было раньше: кто-то где-то чего-то не смог посчитать. Сейчас все ясно – он проиграл. И вот как только он проиграл, он автоматически становится "хромой уткой", и дни его сочтены. Что ему осталось делать, как он будет, какими деньгами он будет народ ублажать, чтобы кому-то понравиться, я не представляю. Агония всей этой государственной абсолютно неэффективной машины может продолжаться довольно долго, но вопрос в том, что ему уже просто никто не верит. Это я могу сказать с полной определенностью, – рассказал музыкант Андрей Козловский.

"Они идут с фонариками – а их избивают"

Житель Минска Вадим стал свидетелем того, как автозак наехал на человека. Позднее эти кадры появились в интернете:

Автозак просто въехал в толпу и проехал колесом по живому человеку

– Я просто находился на улице, ничего не снимал даже. И поразило меня то, как автозак проехался по человеку: просто въехал в толпу и проехал колесом прямо по живому человеку. Я не знаю точно, кто это был, ОМОН или просто внутренние войска, но это был автозак, огромная квадратная машина. У меня нет объяснения – как это вообще могло произойти.

Выглядит все так, как будто им дали право на любое подавление даже самых мирных акций. В людей бросают светошумовые гранаты, стреляют в них резиновыми пулями. Но большинство людей хотят мирного решения этого конфликта. Они просто не верят в результаты выборов, хотят хотя бы повторных выборов, привлечения свободных наблюдателей. Люди хотят, чтобы их выбор уважали, чтобы перестали лгать в глаза. Они хлопают в ладоши и идут с фонариками – а их избивают. На моей памяти, так жестоко ОМОН и другие силовики так себя не вели, – рассказал житель Минска Вадим.

МВД Белоруссии в среду сообщило о возбуждении 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции, передаёт ТАСС.