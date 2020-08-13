Послы стран ЕС пришли с цветами к стихийному мемориалу в Минске

Послы ряда стран ЕС в Белоруссии в четверг возложили цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске.

Их приветствовали сотни людей, которые собрались ранее на этом месте, чтобы почтить память погибшего и выразить солидарность с задержанными.

В заявлении от имени представительства ЕС в Минске сказано, что они призывают власти Белоруссии отказаться от подавления мирных протестов и отпустить всех задержанных.

В пятницу министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии на экстренной встрече. Как сообщает агентство Reuters, не исключено, что обсуждаться будут санкции в отношении властей Белоруссии в связи с нарушениями демократических стандартов при проведении выборов президента и жёстким разгоном демонстрантов.

По данным источника Reuters, за санкции выступают Германия, Латвия, Литва и Швеция, а также Австрия. Наиболее скептическую позицию по отношению к возможным санкциям занимает Венгрия, глава МИД которой призвал в четверг "продолжить диалог с белорусскими властями и не подвергать их остракизму". Тем не менее, Венгрия ранее не стала блокировать заявление от имени ЕС с осуждением действий официального Минска.

Представители ряда стран ЕС ранее заявляли, что речь может идти об адресных санкциях против белорусских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. Их могут ввести уже к концу августа.

Некоторые государства ЕС используют более жёсткую риторику, чем Евросоюз в целом. Премьер-министр Словении Янез Янса в четверг на встрече с госсекретарём США Майком Помпео предложил провести в Белоруссии новые выборы под контролем международных наблюдателей.

В Белоруссии пятый день продолжаются протесты против официальных итогов президентских выборов, которые - как считают участники протестов, ссылаясь на данные наблюдателей - были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко.

В четверг на улицах Минска люди выстраиваются в так называемые цепи солидарности. На прямой трансляции белорусской службы Радио Свобода видно, что в спонтанных акциях протеста участвуют сотни, возможно - тысячи людей.