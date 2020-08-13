Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировала доход в 10 млн рублей, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства. Это более чем в два раза превышает заработок самого Любимова, который за тот же период отчитался о доходах в 4,3 млн рублей.

У Любимова в собственности нет объектов недвижимости. В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. м, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь. У жены Любимова в пользовании также есть легковой автомобиль Audi Q7, а ее доход за прошлый год составил 1,8 млн рублей.

В пользовании у дочери Любимова, помимо той же квартиры площадью 205,1 кв. м, что у родителей, есть еще две: площадью 92 кв. м и 127,7 кв. м. Также в ее пользовании указаны кладовая площадью 2,2 кв. м и машино-место площадью 16,7 кв.м, при этом сведений об автомобиле в декларации нет. В документе говорится, что квартира, кладовка, машино-место приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию "Подъём", что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн рублей связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку: "Если посмотреть декларацию за 2018 год, у несовершеннолетнего ребенка там значатся объекты недвижимости, которых в 2019 году нет, то есть они были проданы. Полученные от продажи средства отражены в декларации за 2019 год".