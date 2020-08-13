Первый президент Украины призвал Лукашенко "остановить кровопролитие"

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "остановить кровопролитие".​

86-летний Кравчук недавно возглавил делегацию Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, встречи которой проводятся в Минске.

Интервью с Кравчуком, в котором он сравнивает события в Белоруссии с событиями украинского Майдана 2014 года, публикует белорусская служба Радио Свобода.

"Я проснулся утром в Киеве в 2014 году, и все телеканалы показали, как силовики избивали мирных жителей, студентов, просто людей, которые вышли на акции протеста. Я видел собственными глазами, как окровавленные, избитые люди разбегались в разные стороны. Это произвело на меня невероятное впечатление. Я не просто смотрю на то, что происходит в Беларуси со стороны, я воспринимаю это через призму того, что произошло с нами не так давно. … Основываясь только на том, что я пережил, хочу обратиться к властям Беларуси – остановитесь. Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими примерами в истории нельзя оправдать кровопролитие. Никакими" - сказал бывший президент Украины.

Кравчук также высказал мнение, что, если насилие будет продолжаться, виновные в нём, вплоть до самого высокого уровня, рано или поздно понесут ответственность.

Отвечая на вопрос о позиции России в белорусском противостоянии, Кравчук сказал, что не верит в то, что Россия будет поддерживать насилие в Белоруссии.

Киев официально не поздравил - в отличие от Москвы - Александра Лукашенко с победой на выборах президента (участники акций протеста в Белоруссии считают результаты этих выборов сфальсифицрованными). Президент Украины Владимир Зеленский выражал обеспокоенность ситуацией в соседней стране и призывал к диалогу властей с протестующими. При этом МИД Украины занимает осторожную позицию, прямо не обвиняя Лукашенко в фальсификациях и заявляя о необходимости поддерживать с Минском диалог.