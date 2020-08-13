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Производителя "Арбидола" оштрафовали за рекламу с коронавирусом

Компания "Отисифарм", производящая антивирусный "Арбидол", оштрафована ФАС на 200 тысяч рублей. В заявлении ФАС говорится, что в январе 2020 года в эфире нескольких радиостанций распространялась реклама, что "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19. Но в аннотации к препарату ничего про лечение коронавируса не говорилось.

ФАС "оценивала не эффективность применения "Арбидола" для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства".

Штраф ничтожен по сравнению с выросшей выручкой от продаж "Арбидола", замечает The Bell: за первое полугодие рост был девятикратным. С начала пандемии в рекламе нескольких препаратов, "Арбидола" и "Ингавирина", говорилось, что они могут лечить COVID-19: "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса". Компания специально выделяла дополнительный бюджет на эту рекламную кампанию.

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