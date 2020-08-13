В Минске отпустили из СИЗО журналиста Виталия Цыганкова

В Минске в четверг, на следующий день после задержания, освобождён вместе с супругой обозреватель Белорусской службы Радио Свобода Виталий Цыганков, сообщили его коллеги.

На выходе из СИЗО журналиста и его жену встречали сын и тесть Виталия. Белорусская служба отмечает, что подробности задержания и пребывания под стражей обозреватель обещал рассказать позднее. Связи с Виталием Цыганковым не было почти сутки.

Его и его жену Ольгу задержали вечером 12 августа, когда они возвращались на машине с протестной акции у Медицинского университета. Группа медработников присоединилась к выступлениям против милицейского произвола и в поддержку участников массовых протестов с требованием пересмотра выборов президента.

Когда Цыганковы выезжали с места сбора, их автомобиль, которым управляла Ольга, остановили сотрудники ГАИ. Ольга сказала, что покажет документы через окно. Но инспекторы потребовали выйти, один стал размахивать автоматом у головы водителя. Супруги попытались проехать вперёд, но их машину заблокировали. Виталия вытащили из салона и избили. Затем обоих доставили в РОВД Московского района, после чего связь с ними пропала.

За последние несколько дней в Белоруссии были задержаны несколько иностранных журналистов, в том числе российские. Часть из них освобождены.