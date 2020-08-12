В Минске задержан и избит журналист Радио Свобода Виталий Цыганков

В Минске задержан обозреватель Белорусской службы Радио Свобода Виталий Цыганков и его супруга. Обоих доставили в Московское РУВД.
В интервью Радио Свобода Ольга Цыганкова рассказала, что в среду сотрудник ГАИ остановил их машину в районе Немиги и потребовал выйти из автомобиля. "С учетом всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Из-за этого я поехала вперед. Нас окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины, били, положили на асфальт", – рассказала жена журналиста.
Белорусский правозащитный центр "Весна", который власти лишили аккредитации, сообщает, что Виталия и Ольгу Цыганковых задержали рядом с медуниверситетом во время акции медиков. Более 130 медработников в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского с плакатами "Медики против насилия" и "Остановите насилие". Тем самым врачи присоединились к стихийным акциям против жесткого разгона милицией участников выступлений за честные выборы.
Агентство Tut.By передаёт со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов, что также в среду были задержаны журналисты "Белсата" Любовь Лунёва и Дмитрий Солтан. Их остановили сотрудники ГАИ, увидев, что они ведут съемку. Лунёву отправили в автоинспекцию проверять автомобиль, Солтана увезли в районное управление внутренних дел.
В районе площади Победы белорусской столицы задержали двух украинских журналистов – Константина Реутского и Евгения Васильева. Их тоже остановили сотрудники ГАИ, после чего связь с журналистами пропала.
Ранее в пресс-службе МВД Беларуси заявили, что вопросы работы сотрудников местных СМИ, а также журналистов иностранных медиа на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль министра внутренних дел.
За последние несколько дней в Белоруссии, где проходят массовые протесты против президента Александра Лукашенко, были задержаны несколько иностранных журналистов, в том числе российские. Часть из них освобождены.
- В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются массовые акции против оглашенных властями результатов президентских выборов. По данным ЦИКа, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция называет результаты сфальсифицированными. За время стихийных протестов милиция задержала около 6 тысяч человек, 250 оказались в больницах, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В стране на два дня отключался интернет (официально власти отрицают, что выключали его).
- Все оппозиционные кандидаты обратились в ЦИК с требованием аннулировать итоги голосования.
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