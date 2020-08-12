В Минске задержан и избит журналист Радио Свобода Виталий Цыганков

В Минске задержан обозреватель Белорусской службы Радио Свобода Виталий Цыганков и его супруга. Обоих доставили в Московское РУВД.

В интервью Радио Свобода Ольга Цыганкова рассказала, что в среду сотрудник ГАИ остановил их машину в районе Немиги и потребовал выйти из автомобиля. "С учетом всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Из-за этого я поехала вперед. Нас окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины, били, положили на асфальт", – рассказала жена журналиста.

Белорусский правозащитный центр "Весна", который власти лишили аккредитации, сообщает, что Виталия и Ольгу Цыганковых задержали рядом с медуниверситетом во время акции медиков. Более 130 медработников в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского с плакатами "Медики против насилия" и "Остановите насилие". Тем самым врачи присоединились к стихийным акциям против жесткого разгона милицией участников выступлений за честные выборы.

Агентство Tut.By передаёт со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов, что также в среду были задержаны журналисты "Белсата" Любовь Лунёва и Дмитрий Солтан. Их остановили сотрудники ГАИ, увидев, что они ведут съемку. Лунёву отправили в автоинспекцию проверять автомобиль, Солтана увезли в районное управление внутренних дел.

В районе площади Победы белорусской столицы задержали двух украинских журналистов – Константина Реутского и Евгения Васильева. Их тоже остановили сотрудники ГАИ, после чего связь с журналистами пропала.

Ранее в пресс-службе МВД Беларуси заявили, что вопросы работы сотрудников местных СМИ, а также журналистов иностранных медиа на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль министра внутренних дел.

За последние несколько дней в Белоруссии, где проходят массовые протесты против президента Александра Лукашенко, были задержаны несколько иностранных журналистов, в том числе российские. Часть из них освобождены.