Эксперты в США предупредили о новом ПО связанных с Россией хакеров

Агентство США по национальной безопасности (АНБ) совместно с Федеральным бюро расследований выпустили доклад по кибербезопасности, в котором предупредили о ранее неизвестном российском вредоносном ПО.

ПО, говорится в отчете, представляет собой набор средств под общим названием "Дроворуб". Эксперты утверждают, что эта программа использовалась российской военной разведкой ГРУ – как часть операций по кибершпионажу. В докладе приводится конкретное подразделение – войсковая часть 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Оно, как утверждается, имеет непосредственное отношение к "Дроворубу".

Указанный центр российского Генштаба, по данным авторов отчета, связан с хакерами, которые стоят за взломом серверов Демократической партии – за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году. За последние годы правительства ряда западных стран, аналитические центры и корпорации не раз обвиняли во взломах российских хакеров, в том числе из группы ART28 или Fancy Bair.

ПО "Дроворуб" использовалось для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux ("Линукс"), которая широко используется в серверной инфраструктуре, пишет со ссылкой на обнародованный отчет "Голос Америки". Анализ экспертов из АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров в преддверии новых президентских выборов в США.

Российский власти всегда отрицали связи с хакерами и обвинения во вмешательстве в дела других стран, в том числе в американские президентские выборы четыре года назад.