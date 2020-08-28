Лицом к событию. Что ждет "умное голосование" без Алексея Навального?

Фонд "Либеральная миссия" подготовил доклад "Управление конкуренцией". Зачистку в политического поля к выборам в регионах 13 сентября обсуждают политологи Александр Кынев и Константин Калачев. О ситуации в Хабаровске, где продолжаются протесты, рассказывает политик Алексей Ворсин. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30807491.html