Обращение Тихановской: 15 и 16 августа должны пройти мирные акции

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая стала главной соперницей Александра Лукашенко на выборах и - по утверждениям её сторонников и данным альтернативного подсчёта голосов - в реальности получила большинство голосов, записала видеообращение с призывом к мэрам белорусских городов 15 и 16 августа обеспечить проведение мирных массовых уличных акций протеста.

Тихановская вновь призвала власти Белоруссии отказаться от насилия и сказала, что призывает своих сторонников только к мирным акциям, таким как "цепи солидарности", а также забастовки. Она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять "преступные приказы".

Тихановская объявила о начале сбора подписей людей, которые голосовали на выборах за неё, чтобы можно было продемонстрировать доказательства её реальной поддержки. Она также высказала мнение, что белорусы уже не смирятся с тем, чтобы жить при прежней власти.

Светлана Тихановская несколько дней назад уехала в Литву. Её сторонники утверждают, что она сделала это под давлением. Было опубликовано также видеообращение, в котором она зачитывает по бумажке призыв не выходить на акции протеста. Соратники говорят, что её заставили записать это обращение шантажом и угрозами. При этом и в этом обращении она не говорит о признании победы Лукашенко или отказе от оспаривания официальных итогов выборов.