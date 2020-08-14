ЦИК Белоруссии: Лукашенко победил с 80 процентами голосов

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам подвела официальные результаты голосования на выборах президента страны. Победителем назван действующий президент Александр Лукашенко, утверждается, что он набрал 80,1 процента голосов.

По официальным данным, Светлана Тихановская получила 10,1 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21 процента, Анна Канопацкая — 1,67 процента, Сергей Черечень — 1,14 процента. Против всех проголосовали 4,59 процента голосов, настаивает ЦИК.

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. В понедельник публикация предварительных результатов голосования спровоцировала массовые протесты по всей стране. Все кандидаты кроме Лукашенко обжаловали итоги выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской уже были отклонены.

После выборов Белоруссия находится в глубоком политическом кризисе. В первые дни протестов их жестоко подавляла милиция, были задержаны тысячи человек, сотни оказались в больницах. Оппозиция настаивает на пересчёте голосов. Многие страны призвали Минск провести новые выборы. Основной акционер "Уралхима" российский миллиардер Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета призвал сформировать в Белоруссии комитет национального спасения.