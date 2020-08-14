Работники десятков предприятий Белоруссии вышли на митинги

Работники десятков крупных предприятий в Белоруссии в пятницу проводят митинги, краткосрочные забастовки или присоединяются к уличным акциям протеста против милицейского насилия и фальсификации итогов голосования на выборах президента, в котором они обвиняют власти.

По сообщениям белорусских СМИ и пользователей социальных сетей, митинги прошли на таких предприятиях, как Белорусский металлургический завод, Белорусский автомобильный завод, Минский электротехнический завод имени Козлова, МАЗ, Минский тракторный завод, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродножилстрой", "Нафтан" в Новополоцке, "Беларуськалий" в Солигорске, "Полимир" - всего более 20 предприятий, многие из которых являются системообразующими.

В соцсетях публикуется множество видео, на которых слышны лозунги протестующих. Они выступают против насилия в отношении мирных граждан, звучат также призывы к отставке президента Александра Лукашенко. На некоторых предприятиях с работниками встречаются их руководители. При этом производство как правило не останавливается.

На акцию протеста вышли также сотрудники Минского метрополитена - при этом движение поездов не останавливалось.

На улицах Минска вновь образуются так называемые "цепи солидарности", в них встают, в частности, медицинские работники в белых халатах.

Работники сферы IT встали в цепь солидарности на площадке у Парка высоких технологий в Минске. В акции приняли участие несколько сотен человек. Они держали в руках цветы и клавиатуры.

Протесты на предприятиях в пятницу прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко - он заявил о попытках "раскачивать трудовые коллективы" и сказал, что забастовки негативно ударят по предприятиям и их работникам.

Массовые протесты продолжаются в Белоруссии с вечера 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Участники протестов считают, что их сфальсифицировали в пользу Лукашенко. В первые дни милиция и спецназ жёстко подавляли протесты, с четверга власти им почти не препятствуют.

Появилось множество свидетельств о полицейском насилии в отношении задержанных. О нём рассказывают освобождённые участники акций протеста, их друзья и родственники. Ряд видных общественных деятелей выступил с призывом к властям прекратить насилие. В пятницу Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит РПЦ Павел призвал Александра Лукашенко прекратить насилие против "простых людей" и выразил надежду, что "власть услышит голос простых людей".

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский, ранее служивший в милиции, демонстративно выбросил служебную форму в помойку и опубликовал видео в инстаграме. Ранее об увольнении в знак протеста заявил ряд действующих милиционеров.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская - главный оппонент Лукашенко на выборах - призвала к мирным массовым акциям протеста во всех городах страны в ближайшие субботу и воскресенье.