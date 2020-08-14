Арестованный за получение госсекретов видеоблогер частично признал вину 

Российский видеоблогер Андрей Пыж обвиняемый в незаконном доступе к гостайне и передаче ее за рубеж, частично признал вину. Он получил засекреченную информацию о транспорте, которую, как он утверждает, хотел использовать для съёмки своего ролика. Об этом пишут “Открытые медиа” со ссылкой на адвоката Пыжа.

35-летний Пыж — популярный видеоблогер, известный как Андрей МШ. На момент ареста у его ютьюба было больше 780 тысяч подписчиков. Он специализируется на съёмке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных. В своих сюжетах он забирался в недостроенную в 90-е годы Горьковскую атомную станцию теплоснабжения, в служебные тоннели в московском и петербургском метро, в законсервированный тоннель метро в Днепре, и на другие объекты, многие из которых закрыты для посещения.

Так, например, тоннели московского метрополитена закрыты для посторонних, для съёмок в них обычно требуется согласование со спецслужбами, которые редко согласовывают иностранцев, — рассказал Радио Свобода человек, близкий к руководству метрополитеном. У Пыжа кроме российского есть украинское гражданство.

Материалы дела засекречены, какую именно гостайну и о каком транспорте получил блогер — не сообщается. Он часто обращался к своим зрителям за консультациями в социальных сетях, прося их рассказать об объектах, о которых он собирается снимать видео.

По словам адвоката, за Пыжом давно следили. По предъявленной статье ему грозит до 8 лет лишения свободы.