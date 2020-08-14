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Лицом к событию

Поможет ли Путин Лукашенко "человечками"?

Путин встречает Лукашенко в Кремле в декабре 2018

Кремль темнит. Кремль пока не обнародовал своих планов по вмешательству во внутрибелорусский конфликт. Кремлевская пропаганда действует на ощупь, привычно называя протесты "провокацией западных спецслужб", но при этом местами осуждая чрезмерную жестокость белорусских силовиков. Как Путин поведет себя дальше? Ему нужен слабый "батька" или не нужен вообще никакой? А также: что происходит с главным конкурентом Лукашенко на выборах Светланой Тихановской? Почему она продолжает общаться с избирателями по написанному тексту даже из Литвы? Смотрите нас в прямом эфире начиная с 19.05. В студии аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. На связи из Минска писатель Александр Федута, экономист Сергей Чалый, архитектор Дмитрий Зарубин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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Вмешается ли Россия в белорусскую ситуацию?

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