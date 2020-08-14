Лукашенко: "Понаехали из "Открытой России" и от Навального"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в пятницу – на шестой день массовых протестов в стране против официально объявленной победы Лукашенко на выборах – на заседании Совета безопасности в Минске вновь обвинил внешние силы в причастности к организации протестов.

Слова Лукашенко приводит агентство БелТА. "Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами (так было сказано. - РС) этого всего и организаторами являются люди из заграницы".

По словам президента, он не может "предъявить претензий" ни к кому – очевидно, имея в виду руководство силовых структур. Лукашенко фактически оправдал жёсткие действия против участников акций протеста, сказав, что против страны "началась агрессия". Обращаясь к главе МВД, он сказал, что не стоит бить упавших на землю людей, обосновав это словами "мы русские люди".

Обращаясь к гражданам Белоруссии, Лукашенко высказал предположение, что их используют как "пушечное мясо". "Сегодня уже понаехали сюда с Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального", – дословно сказал президент Белоруссии.

За последние несколько суток в стране были задержаны более шести тысяч участников акций протеста. Были задержаны также несколько российских журналистов и двое активистов организации "Открытая Россия", основанной Михаилом Ходорковским. Один из них – Артём Важенков – по-прежнему за решёткой, остальных россиян отпустили.

Почему Лукашенко упомянул российского оппозиционера Алексея Навального – неясно. Навальный в соцсетях выступает в поддержку протестующих в Белоруссии, однако никаких доказательств его связи с ними или присутствия сторонников Навального в Минске нет.

Сам Навальный на слова Лукашенко отреагировал тем, что переслал деньги в фонд солидарности с пострадавшими в столкновениях в Минске: