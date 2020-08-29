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Навальный в коме, Лукашенко в камуфляже, Путин в шоке | Грани времени с Мумином Шакировым

Навальный в коме, Лукашенко в камуфляже, Путин в шоке | Грани времени с Мумином Шакировым
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Навальный в коме, Лукашенко в камуфляже, Путин в шоке | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Навальный и оппозиционеры под прессом спецслужб. Клиника «Шарите» обнадеживает. • Начало политического сезона. Единый день голосования. Московская схема отказа. Как не допускают неугодных кандидатов в регионах. • Беларусь. Лукашенко не сдается, оппозиция не отступает, Путин готовит спецназ. Правило интервенции Кремля. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Юлией Галяминой и главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым.

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