Навальный в коме, Лукашенко в камуфляже, Путин в шоке | Грани времени с Мумином Шакировым

• Навальный и оппозиционеры под прессом спецслужб. Клиника «Шарите» обнадеживает. • Начало политического сезона. Единый день голосования. Московская схема отказа. Как не допускают неугодных кандидатов в регионах. • Беларусь. Лукашенко не сдается, оппозиция не отступает, Путин готовит спецназ. Правило интервенции Кремля. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Юлией Галяминой и главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым.