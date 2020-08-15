В Минске тысячи людей прощаются с погибшим участником протестов. Видео

В Минске в субботу тысячи людей прощаются с Александром Тарайковским - участником акции протеста, погибшим в столице Белоруссии вечером 10 августа.

Несколько тысяч человек собрались на Пушкинской площади - месте гибели 34-летнего минчанина.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, которая ведёт прямую трансляцию, около тысячи человек пришли на церемонию прощания. Они стоят на улице у траурного зала, где находятся родные и близкие Тарайковского.

Милиция не вмешивается в ход акций.

МВД Белоруссии утверждало, что демонстрант погиб от взрыва у него в руках самодельного взрывного устройства. Однако на видеозаписи устройства у него в руках не видно, а причиной смерти в медицинском заключении названо ранение грудной клетки. Участники акций протеста убеждены, что Тарайковский был застрелен спецназом.

Александр Тарайковский - по официальным данным, единственный погибший при разгоне протестов в Белоруссии. Сообщения о других погибших на данный момент не подтверждены. Несколько участников акций протеста находятся в тяжёлом состоянии, сотни были госпитализированы - часть из них получили травмы в столкновениях с ОМОНом и спецназом, другие были жестоко избиты после задержания.

В Минске сегодня седьмой день протестов, которые начались 9 августа как уличные акции против фальсификаций на выборах. Впоследствии к требованиям добавилось осуждение полицейского насилия, наказание виновных в нём, а также отставка президента Александра Лукашенко, пересмотр итогов голосования или, во всяком случае, проведение новых выборов главы государства.

В первые три дня сотрудники правоохранительных органов жёстко задерживали протестующих. Десятки людей оставили свидетельства об издевательствах, избиениях и пытках. Начиная с четверга тактика властей изменилась, милиция практически не препятствует уличным акциям, в которых участвует всё больше людей. Акции проходят не только в Минске, но и других городах Белоруссии.

Видные общественные деятели и известные белорусы выступают с осуждением полицейского насилия. Глава Римско-католической церкви в Белоруссии митрополит Тадеуш Кондрусевич призвал власти начать диалог с обществом, освободить всех задержанных и политзаключённых. Митрополит РПЦ Павел призвал власти отказаться от насилия, а от его имени было высказано сожаление в связи с поздравлениями Лукашенко с победой на выборах.

Против насилия выступили музыканты группы Би-2:

В Москве у здания посольства Белоруссии проходит акция солидарности. Женщины - по примеру белорусских городов - встали в цепь солидарности. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию: