В Хабаровске задержан координатор штаба Навального

В Хабаровске, где в субботу прошла очередная массовая несогласованная акция протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, после неё полиция задержала координатора штаба Навального Алексея Ворсина.

Как сообщили в штабе, ему вменяют участие в несогласованном мероприятии. Ворсина оставили в ОВД на ночь до суда. Как пишет ОВД-инфо, ранее он выступил с речью и предложил применить в Хабаровске успешный опыт акций протеста на белорусских предприятиях.

Кроме лозунгов в защиту арестованного Фургала и против врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, на шествии и митинге звучали и лозунги в поддержку протестующих в Белоруссии против Александра Лукашенко. Власти утверждают, что в акции участвовали 1,5 тысяч человек, а участники акции и наблюдатели говорят о значительно большем числе людей.

Акции солидарности с Хабаровском - жители которого протестуют уже больше месяца - прошли в субботу и в других российских городах. Сообщается о задержанных в Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Челябинске - всего более 15 человек. В некоторых городах, например Иркутске и Санкт-Петербурге, обошлось без задержаний.