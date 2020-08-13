Беларусь зовут на стачку

Протесты в Беларуси днем 13 августа продолжаются. Продолжаются и аресты и акты насилия со стороны милиции и ОМОНа. В ответ на государственный террор начались забастовки на крупных государственных предприятиях, акции протеста в учреждениях.

Как белорусскому диктатору удалось довести народ до бунта? Лукашизм – это фашизм или еще нет? Люди терпят кризис, но не хотя унижения? Ситуация в Беларуси, где начинается общенациональная забастовка, все более начинает напоминать польский кризис 1981 года? Будет ли оказана "братская помощь" Путина - режиму Лукашенко? То, что происходит в Беларуси сегодня, возможно, произойдет в России завтра? Что предрекает нам протест в Хабаровске?

Протесты в Беларуси и Хабаровске обсуждают: заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, вернувшийся из Минска специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, правозащитник Олег Козловский, координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, белорусский писатель Владимир Некляев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 августа в 19:05