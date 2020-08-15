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Массовая манифестация у здания Белорусского телевидения. Трансляция

Спецназ у ворот Белорусского телевидения, Минск, 15 августа 2020

У здания Белорусского телевидения в Минске собираются протестующие. Они призывают белорусское телевидение говорить правду, а работников объявить забастовку, и на этот призыв уже откликнулись сотрудники госканалов.

Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим белорусским лидером". Комментируя телефонный разговор Лукашенко и Путина, Линас Линкявичюс сказал, что обращение Лукашенко о помощи к Москве "разоблачает всю его предыдущую пропаганду".

Линкявичюс добавил, что риторика Лукашенко оскорбляет людей, которые требуют перемен. "Несмотря на то, что он бывший лидер, он все равно должен чувствовать ответственность", – сказал Линкявичюс.

Страны ЕС не признали результаты президентских выборов, объявленных ЦИК Беларуси, и поручили внешнеполитическим структурам ЕС в Брюсселе начать составление списка официальных лиц, связанных с Александром Лукашенко, которые могут быть подвергнуты индивидуальным санкциям.

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