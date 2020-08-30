Поверх барьеров с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия: Любарский

Выпуск посвящен Крониду Любарскому - астрофизику и самиздатчику, арестованному (1972) по делу "Хроники текущих событий". В заключении Любарский придумал ежегодно отмечать День политзаключенного. В эмиграции жил в Мюнхене, выступал на Радио Свобода, издавал бюллетени "Вести из СССР" и ежегодник "Список политзаключенных в СССР". Программу ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
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