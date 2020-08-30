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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе. 1966: золотые консервы рок-н-ролла. Артемий Троицкий напоминает, откуда растёт рок-н-ролльная трава

Музыка на Свободе. 1966: золотые консервы рок-н-ролла. Артемий Троицкий напоминает, откуда растёт рок-н-ролльная трава
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Музыка на Свободе. 1966: золотые консервы рок-н-ролла. Артемий Троицкий напоминает, откуда растёт рок-н-ролльная трава

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Музыка на Свободе. Повтор от 10 сентября, 2017. В качестве своей главной темы выбирает прошлое. Рок-критик Артемий Троицкий проводит эдукацию молодого поколения слушателей и напоминает, откуда выросла рок-н-ролльная трава.

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