На 79-м году жизни скончался Николай Губенко

В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Мосгордумы, актёр, бывший министр культуры Николай Губенко.

Об этом в воскресенье сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По информации Шапошникова, о дате и месте прощания с артистом будет сообщено позднее.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Московской думе Евгений Герасимов отметил, что Николай Губенко долго болел. Весной этого года актёр вместе со своей женой переболел коронавирусом.

Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. В 58-м году, по окончании театральной студии, его зачислили в труппу Одесского театра юного зрителя. В 1960-х года артист окончил ВГИК и был принят в труппу Театра на Таганке.

Николай Губенко последним занимал пост министра культуры СССР – с ноября 1989 года. С 1995 года он был депутатом Госдумы, с 2005 года – депутатом Мосгордумы. Пытался внести поправку в Конституцию о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Губенко известен по многочисленным ролям в кино.