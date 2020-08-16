У стелы "Минск - город-герой" идёт крупная акция за честные выборы

В Минске центром многотысячной акции солидарности в поддержку тех, кто не согласен с официальными итогами президентских выборов, стала территория у стелы "Минск город-герой".

Агентство Tut.By писало, что там собрались не менее 60 тысяч человек. Участники, как отмечает "Интерфакс", распределились по четырём частям перекрестка у монумента. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По данным СМИ, мобильная связь на месте акции практически отсутствует. Туда из разных концов города продолжают стекаться люди. Они скандируют "Уходи!" и "Лукашенко в автозак!".

Крупные акции сторонников оппозиции с требованием пересчёта голосов и против насилия со стороны сотрудников правоохранительных проходят во многих других городах – Витебске, Гомеле, Гродно, Шклове, Барановичах. Также сообщается об акциях солидарности с протестующими в Белоруссии в других странах – Украине, Германии (Кёльне), Южной Корее (в Сеуле), на Мальте. Крупная акция была в Праге.

Ранее стало известно о намерении сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской провести 16 августа крупнейшие мирные общегражданские марши "За Свободу!", за честные выборы.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев в воскресенье предостерёг участников несанкционированных акций от повторения трагедии 21-летней давности, когда в массовой давке в Минске, в подземном переходе возле метро "Немига", погибли 53 человек. "Любая толпа – это вторая Немига", - сказал Караев.

Белорусская служба Радио Свобода в течение всего дня ведёт прямую трансляцию с места событий.

В воскресенье на площади Независимости в Минске прошёл крупный провластный митинг. По официальным оценкам, на нём было около 70 тысяч участников. Перед собравшимися выступил президент Александр Лукашенко. Среди прочего, он обвинил своих оппонентов в жестокости на улицах белорусских городов. "Вы её породили, эту жестокость. Я её породил? Власть? Нам она не нужна была", - утверждает Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Лукашенко отрицает, что на выборах были фальсификации.

Как писали СМИ, для митинга в поддержку президента людей свозили в Минск специальными автобусами и поездами со всей страны. Кто-то действительно поддерживает нынешнее правительство, а кто-то приехал под угрозой увольнения или за финансовое поощрение.

С вечера 9 августа по всей Белоруссии продолжаются массовые выступления против официальных итогов президентских выборах, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгоне протестующих милицией и ОМОНом пострадали сотни людей, один демонстрант, по официальным данным, погиб. Тысячи людей были задержаны. Европейский союз объявил о намерении ввести санкции против высокопоставленных лиц белорусского государства, которые отдавали приказы на жестокое подавление протестов.